Трамп ввел пошлину на все товары из Мексики из-за нелегалов
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 5% пошлины на все товары, ввозимые из Мексики. Об этом он написал в своем твиттере.
Президент уточнил, что пошлина на мексиканские товары будет действовать до тех пор, пока в США из Мексики не перестанут проникать нелегальные мигранты.
Также Трамп отметил, что пошлина будет «постепенно» расти, пока проблема с мигрантами будет сохраняться.
Пошлина начнет действовать 10 июня.
Ранее суд запретил Трампу строить стену с Мексикой за счет бюджета США.