Трамп ввел пошлину на все товары из Мексики из-за нелегалов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/99/11878099/RTS1QV9X-pic905-895x505-12843.jpg">

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 5% пошлины на все товары, ввозимые из Мексики. Об этом он написал в своем твиттере.

Президент уточнил, что пошлина на мексиканские товары будет действовать до тех пор, пока в США из Мексики не перестанут проникать нелегальные мигранты.

Также Трамп отметил, что пошлина будет «постепенно» расти, пока проблема с мигрантами будет сохраняться.

Пошлина начнет действовать 10 июня.

Ранее суд запретил Трампу строить стену с Мексикой за счет бюджета США.