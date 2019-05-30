В Екатеринбурге метро берет кредит после повышения стоимости проезда

Екатеринбургский метрополитен планирует взять кредит 486,1 млн рублей, сообщает «Ura.ru».

На эти средства планируется приобрести новые вагоны. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

При этом ранее ради обновления электричек была повышена плата за проезд в метрополитене. Интересно, что 15 мая стоимость проезда в екатеринбургском метро выросла с 28 до 32 рублей.

В конкурсной документации говорится, что цель кредита — «финансирование на поставку двух четырехвагонных составов метрополитена в рамках финансирования инвестиционной программы». Метрополитен готов погасить долг через семь с половиной лет. Предприятие согласно переплатить победителю конкурса до 233,9 млн рублей.

В мэрии при этом попросили дать паузу для комментария по этому поводу.