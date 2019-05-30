Названы сроки очистки «Дружбы» от «грязной» нефти
Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что очистка трубопровода «Дружба» от «грязной» нефти займет 6-8 месяцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По его словам, в дальнее зарубежье по нефтепроводу было доставлено около 3 млн тонн «грязной» нефти.
Он также добавил, что загрязненная нефть будет размещена в свободных емкостях резервуарных парков «дочек» компании.
Андронов подчеркнул, что кондиционная нефть должна поступить на территорию Польши 10 июня.
Ранее сообщалось, что французская Total потребует компенсацию за «грязную» нефть из РФ.