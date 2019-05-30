Некоторые россияне будут получать пенсию по старому возрасту, пишут СМИ

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту, 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщают «Известия».

Он уточнил, что речь идет о гражданах России, которые решили не позднее 2020 года начать пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По его словам, данный закон обеспечит одинаковыми условиями как тех, кто обратился в НПФ до вступления в силу закона о пенсиях, так и тех, кто сделал это в 2019 году.

Аксаков добавил, что данный законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца мая, а вступить в силу он может уже в нынешнем году.

Ранее сообщалось, что власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям.