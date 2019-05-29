США могут ввести санкции против Европы из-за Ирана

Американская сторона пригрозила европейским странам введением санкций, если они запустят специальный механизм INSTEX. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что с угрозами выступила администрация американского лидера Дональда Трампа в отношении Британии, ФРГ и Франции. Этим могут грозить санкции.

Отмечается, что всех, причастных к созданию подобного механизма, будут немедленно исключать из финансовой системы США.

Ранее сообщалось, что Иран отказался вести переговоры с США.