Россиян назвали бедными по ошибке

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что Росстат ошибся, когда назвал жителей бедными. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Как отмечается, власти попросили Росстат перепроверить данные, так как им показалось, что был «технический сбой».

До этого Росстат после ряда исследований пришел к выводу, что финансовое положение 48,2% российских семей позволяет приобретать только продукты питания и одежду, в их число вошли жители ЯНАО.

По данным властей, у них иные данные о благосостоянии жителей.