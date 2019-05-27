Торговые сети планируют выкупать бутылки у россиян
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств проработать вопрос приема торговыми сетями стеклянных бутылок у россиян. Об этом пишут «Известия».
Как отмечается, поручение Медведева будут выполнять Минэкономразвития, Минпромторг и Минприроды.
По данным газеты, в стране могут возобновить практику сдачи бутылок. За каждую стеклянную тару можно будет получить по 5–7 рублей. По словам экспертов, возврат бутылок в сети может быть только платным.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил остановить рост тарифов для населения на вывоз мусора.
Известно, что стекло разлагается около тысячи лет. А постоянное производство новых партий стеклянных изделий может истощить природные (газ, песок, сода, известняк) и энергетические ресурсы.