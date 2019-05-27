Торговые сети планируют выкупать бутылки у россиян

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств проработать вопрос приема торговыми сетями стеклянных бутылок у россиян. Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, поручение Медведева будут выполнять Минэкономразвития, Минпромторг и Минприроды.

По данным газеты, в стране могут возобновить практику сдачи бутылок. За каждую стеклянную тару можно будет получить по 5–7 рублей. По словам экспертов, возврат бутылок в сети может быть только платным.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил остановить рост тарифов для населения на вывоз мусора.

Известно, что стекло разлагается около тысячи лет. А постоянное производство новых партий стеклянных изделий может истощить природные (газ, песок, сода, известняк) и энергетические ресурсы.