ЦБ готов обсудить выпуск криптовалюты с привязкой к золоту
Глава Центрбанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о возможности рассмотреть привязанную к золоту криптовалюту в качестве средства для расчетов с другими странами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, банк рассмотрит такое предложение со стороны Госдумы.
«Но на мой взгляд важнее развивать все-таки расчеты в национальной валюте», — сказала Набиуллина.
Она добавила, что ЦБ является противником встраивания криптовалют в денежную систему страны.
Ранее Набиуллина оценила уровень инфляции в России.