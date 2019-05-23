Эксперт рассказал, кто выступает против оплаты электросетевого резерва

Одобренные Минэкономразвития РФ предложения о вводе оплаты за заявленную, но не потребляемую сетевую мощность вызывают протесты только со стороны неэффективных потребителей, заявил заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» Александр Пятигор.

В 2018 году Минэнерго предложило ввести плату в размере 5% за неиспользуемые мощности электросетей и подстанций, которые в течение 12 месяцев простаивают более чем на 60%. Со временем, к 2024 году, оплату предлагалось довести до 100%.

Инициатива неоднозначно воспринимается по одной простой причине: неэффективные потребители не хотят заниматься своей эффективностью, уверен Пятигор.

«Сегодня действующим законодательством предусмотрен порядок расчета за потребленную электрическую энергию с применением фактически используемой мощности. При этом в электросетевом комплексе формируется резерв неиспользуемой сетевой мощности, который сети должны поддерживать в постоянной готовности и, как следствие, нести затраты на их содержание и эксплуатацию. Поэтому был подготовлен проект нормативного правового акта, предусматривающий стимулирование потребителя к эффективному использованию мощностей как существующих, так и вновь присоединяемых, чтобы потребитель заявлял тот объем мощности, который ему необходим», — объяснил замгендиректора «Россетей».

По его словам, подобная практика общепринята во всех экономически развитых странах.

«Данный правовой акт не затрагивает население и приравненные к нему категории потребителей, а также расчеты между сетевыми организациями. Положения нормативного правового акта распространяется на промышленных потребителей и прочих потребителей», - констатировал Пятигор.

После введения финансовой ответственности потребители, подключаясь к сети, будут ответственнее подходить к определению размера необходимой им для использования мощности. Процесс перехода к оплате резервируемой мощности довольно сильно растянут по времени, поэтому все потребители успеют определить свои потребности и отказаться от излишков максимальной мощности, которые в том числе могут быть перераспределены на других потребителей.