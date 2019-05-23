Набиуллина оценила уровень инфляции в России

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Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина рассказала об уровне инфляции в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время инфляция составляет примерно 5,1%.

«…мы считаем, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года», — сказала Набиуллина.

Он добавила, что отклонение инфляции от целевых 4% было непродолжительным и незначительным.

Ранее сообщалось, что в ЦБ считают, что к концу 2019 года инфляция в России будет несколько выше 4%.