Набиуллина оценила уровень инфляции в России
Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина рассказала об уровне инфляции в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в настоящее время инфляция составляет примерно 5,1%.
«…мы считаем, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года», — сказала Набиуллина.
Он добавила, что отклонение инфляции от целевых 4% было непродолжительным и незначительным.
Ранее сообщалось, что в ЦБ считают, что к концу 2019 года инфляция в России будет несколько выше 4%.