Санкции США против «Северного потока — 2» поддержали у Зеленского
Советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что санкции США против «Северного потока — 2» помогут Киеву сохранить транзит газа. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Украина потеряет транзит российского газа из-за «Северного потока — 2».
Он также добавил, что США помогут Киеву решить данный вопрос.
Данилюк подчеркнул, что санкции США в отношении «Северного потока — 2» сильно изменят переговорные позиции Украины.
Ранее сообщалось, что Кремль отреагировал на угрозы новых санкций США против «Северного потока — 2».