Кто купит грязную российскую нефть, узнало Reuters

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Международные трейдеры Vitol и Unipec намерены выкупить 700 тыс. т загрязненной российской нефти и поставить ее в Азию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Загрязненная органическими хлоридами нефть поступала в нефтепровод «Дружба», ее отказались покупать Белоруссия, Украина, а также ряд европейских стран.

В агентстве уточнили, что в покупке загрязненной нефти заинтересовались неназванные китайские нефтеперерабатывающие компании. Отмечается, что цена на нефть будет установлена после проверки ее качества.

Ранее стало известно, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по «Дружбе». Сообщалось, что транзит может быть возобновлен в понедельник, 20 мая.