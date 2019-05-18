О сокращении числа украинцев сообщил Госстат страны

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Численность населения Украины за три месяца 2019 года сократилась более чем на 70 тысяч человек. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу украинского Госстата.

По информации ведомства, в период с января по март 2019 года численность украинцев сократилась на 73,7 тысячи человек. По состоянию на 1 апреля на Украине проживали чуть более 42 млн человек.

При этом отмечается, что на 100 умерших в стране приходится 48 новорожденных.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен «провести аудит» Украины, в том числе перепись населения.