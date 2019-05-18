О сокращении числа украинцев сообщил Госстат страны
Численность населения Украины за три месяца 2019 года сократилась более чем на 70 тысяч человек. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу украинского Госстата.
По информации ведомства, в период с января по март 2019 года численность украинцев сократилась на 73,7 тысячи человек. По состоянию на 1 апреля на Украине проживали чуть более 42 млн человек.
При этом отмечается, что на 100 умерших в стране приходится 48 новорожденных.
Ранее сообщалось, что Зеленский намерен «провести аудит» Украины, в том числе перепись населения.