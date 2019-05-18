Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»

Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро «Сокол» в Москве, передает ТАСС.

Как отмечается, речь идет о жилом доме №5, расположенном во втором Балтийском переулке.

«Оперативные службы прибыли во второй Балтийский переулок, к дому №5 после поступления информации об угрозе взрыва в этом жилом доме», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы взрыва самолета эвакуировали аэропорт в Казани.