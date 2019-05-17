Завершение строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года, передает РИА «Новости».
Это произойдет в случае реализации проекта по третьему варианту маршрута газопровода, который требует рассмотреть Дания.
«Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года», — говорится в докладе Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту, опубликованному Датским энергетическим агентством (ДЭА).
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность в невозможности остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2».