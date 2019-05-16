Коломойский вернулся на Украину

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на родину после почти двухлетнего отсутствия, сообщает TheBabel.

В издании отметили, что первым о возвращении Коломойского на Украину сообщил журналист Михаил Ткач в своем телеграм-канале.

TheBabel удалось взять комментарий у Коломойского, он подтвердил, что вернулся в страну.

Также журналисты спросили у бизнесмена, чем он займется на Украине в первую очередь. Коломойский ответил, что пока не знает.

Ранее Коломойский заявлял, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.