Коломойский вернулся на Украину
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на родину после почти двухлетнего отсутствия, сообщает TheBabel.
В издании отметили, что первым о возвращении Коломойского на Украину сообщил журналист Михаил Ткач в своем телеграм-канале.
TheBabel удалось взять комментарий у Коломойского, он подтвердил, что вернулся в страну.
Также журналисты спросили у бизнесмена, чем он займется на Украине в первую очередь. Коломойский ответил, что пока не знает.
Ранее Коломойский заявлял, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.