Климкин шантажирует Запад выходом Украины из Минских соглашений

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона не собирается соблюдать Минские соглашения, если Германия, Франция, а также другие страны ЕС добьются отмены антироссийских санкций. Об этом сообщает «Европейская правда».

По его словам, если это произойдет, то он в тот же день объявит, что «Минска у нас теперь нет», поскольку ЕС убил его.

Он также добавил, что нельзя снимать санкции с России после того, как она начала выдавать паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — подчеркнул Климкин.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что страны ЕС не рассматривают введение санкций против России после упрощения порядка предоставления российского гражданства жителям Донбасса.