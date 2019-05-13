ЕС не введет санкции против РФ за паспорта жителям Донбасса, заявили в МИД Чехии
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что страны Евросоюза не рассматривают введение санкций против России после упрощения порядка предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.
Данное заявление чешский дипломат сделал по прибытии на встречу глав МИД ЕС, отвечая на вопрос украинских журналистов о возможности введения антироссийских санкций за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
«Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия», — сказал Петричек.
Ранее сообщалось, что Эстония попросит для России новых санкций.
24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Затем 1 мая Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.