ЕС не введет санкции против РФ за паспорта жителям Донбасса, заявили в МИД Чехии

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что страны Евросоюза не рассматривают введение санкций против России после упрощения порядка предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Данное заявление чешский дипломат сделал по прибытии на встречу глав МИД ЕС, отвечая на вопрос украинских журналистов о возможности введения антироссийских санкций за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.

«Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия», — сказал Петричек.

Ранее сообщалось, что Эстония попросит для России новых санкций.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Затем 1 мая Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.