Хуливший Россию министр снова обругал Мэй
Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обрушился с критикой на премьер-министра страны Терезу Мэй из-за переговоров с оппозицией. Об этом сообщает «The Mail on Sunday».
Он обвинил Мэй в политической наивности за переговоры с оппозиционной Лейбористской партией относительно Brexit.
По его словам, если лейбористы согласятся на сделку, это все равно может плохо кончиться.
«Премьер-министр должна понять, что сейчас многие воспринимают ее в Консервативной партии как человека, ведущего переговоры с врагом», — подчеркнул Уильмясон.
Он добавил, что такая сделка лишь усилит враждебность консерваторов к Мэй.
1 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку Уильямсона. Официальной причиной была названа утечка секретной информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.
В 2018 году Уильямсон посоветовал России «заткнуться» в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.