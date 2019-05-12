Хуливший Россию министр снова обругал Мэй

<img src="//img.gazeta.ru/files3/105/12106105/RTX6AVGY-pic905-895x505-79816.jpg">

Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обрушился с критикой на премьер-министра страны Терезу Мэй из-за переговоров с оппозицией. Об этом сообщает «The Mail on Sunday».

Он обвинил Мэй в политической наивности за переговоры с оппозиционной Лейбористской партией относительно Brexit.

По его словам, если лейбористы согласятся на сделку, это все равно может плохо кончиться.

«Премьер-министр должна понять, что сейчас многие воспринимают ее в Консервативной партии как человека, ведущего переговоры с врагом», — подчеркнул Уильмясон.

Он добавил, что такая сделка лишь усилит враждебность консерваторов к Мэй.

1 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку Уильямсона. Официальной причиной была названа утечка секретной информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

В 2018 году Уильямсон посоветовал России «заткнуться» в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.