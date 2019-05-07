Какие санкции против Венесуэлы будут следующими, рассказал Пенс
Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс проинформировал о том, что американская сторона готовит санкции против 25 судей венесуэльского Верховного суда. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время Верховный суд якобы превратился в политический инструмент.
«Если Верховный суд не вернется к своему конституционному мандату по поддержанию законности, США примут меры», — сказал Пенс.
Он уточнил, что в этом случае США привлекут к ответственности 25 судей.
Ранее сообщалось, что ВМС США отправляют корабль в регион.