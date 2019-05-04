Данилюк и глава минэнерго США обсудили независимость Украины в энергетике

<img src="//img.gazeta.ru/files3/827/11816827/RTX2T7IJ-pic905-895x505-95408.jpg">

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского и экс-министр финансов Александр Данилюк обсудил усиление энергетической независимости страны с американским министром энергетики Риком Перри. Об этом пишут «Украинские новости».

Как отмечается, их встреча состоялась 2 мая в Брюсселе.

«Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также речь шла о реформировании газового рынка на украинской территории.

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко призвал Данилюка покинуть штаб Зеленского из-за конфликта интересов.