Названы сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»

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Вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал, когда будет восстановлена стабильная работа нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет в течение двух недель.

«По результатам переговоров с участием представителей РФ, Белоруссии, Польши и Украины приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента», — отметил Козак.

Также он добавил, что в Белоруссию чистая нефть поступит 29 апреля, как и ожидалось.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск обсудят ситуацию вокруг поставок российской нефти.