Названы сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
Вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал, когда будет восстановлена стабильная работа нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это произойдет в течение двух недель.
«По результатам переговоров с участием представителей РФ, Белоруссии, Польши и Украины приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента», — отметил Козак.
Также он добавил, что в Белоруссию чистая нефть поступит 29 апреля, как и ожидалось.
Ранее сообщалось, что Москва и Минск обсудят ситуацию вокруг поставок российской нефти.