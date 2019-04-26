Коломойский подал пять новых исков по делу «Приватбанка»
Украинский олигарх Игорь Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Нацбанку Украины и «Приватбанку», передает «Новое время.Бизнес» со ссылкой на источники в юридических кругах.
Отмечается, что в исках оспариваются пять кредитных договоров и личное поручительство по ним Коломойского.
По данным издания, первые слушания по новым искам состоятся в суде 10, 22 и 23 мая.
Ранее эксперта насторожила скорость разворота судов в пользу Коломойского.
Решение о национализации ПАО «Приватбанк» было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. МВФ поддержал данное решение, отметив, что оно является важным шагом в усилиях украинской власти относительно сохранения финансовой стабильности.