Коломойский подал пять новых исков по делу «Приватбанка»

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Украинский олигарх Игорь Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Нацбанку Украины и «Приватбанку», передает «Новое время.Бизнес» со ссылкой на источники в юридических кругах.

Отмечается, что в исках оспариваются пять кредитных договоров и личное поручительство по ним Коломойского.

По данным издания, первые слушания по новым искам состоятся в суде 10, 22 и 23 мая.

Ранее эксперта насторожила скорость разворота судов в пользу Коломойского.

Решение о национализации ПАО «Приватбанк» было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. МВФ поддержал данное решение, отметив, что оно является важным шагом в усилиях украинской власти относительно сохранения финансовой стабильности.