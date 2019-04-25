НБУ снизил учетную ставку до 17,5%

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Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 18% до 17,5% годовых, передает РИА «Новости».

Об это заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам, решение о снижении ставки было принято правлением НБУ.

Он также добавил, что ставка будет снижена с 26 апреля.

Ранее в НБУ рассказали о негативных последствиях решения по «Приватбанку».