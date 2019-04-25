Ленинградская область и «НОВАТЭК» переведут технику на газомоторное топливо
Ленинградская область и ПАО «НОВАТЭК» договорились о совместном проекте по переводу техники на газомоторное топливо.
Такие планы были озвучены в ходе церемонии первой отгрузки СПГ на заводе «Криогаз — Высоцк» компании «НОВАТЭК».
Выступая в режиме видеосвязи президент Владимир Путин подчеркнул значимость широкого использования сжиженного природного газа как экологичного и экономичного вида топлива внутри страны – для использования транспортом и газификации удаленных районов.
«Мы договорились с компанией о реализации амбициозного проекта по переводу коммунальной, дорожной, строительной техники и общественного транспорта на газомоторное топливо. Нужно было сделать первый шаг», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, регион предложил всем, кто использует газомоторное топливо, 50% льготу по транспортному налогу.
Дрозденко также отметил, что при проведении конкурсов на автобусные перевозки и коммунальное обслуживание дополнительные баллы будут присваиваться тем компаниям, где транспорт и техника работает на газомоторном топливе.
«Для нас это важно с точки зрения экологии и использования новых технологий», – подчеркнул губернатор.
В планах – перевести на газ коммунальную технику и половину общественного транспорта региона в ближайшие пять лет.