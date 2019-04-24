Оператор «Северного потока — 2» грозит ЕС судом

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Глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил письмо главе Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру с заявлением о том, что компания намерена защитить «Северный поток — 2». Копию текста обращения опубликовало издание Politico.

Как отмечается, Варниг отметил, что компания может начать судебное разбирательство из-за новых правил регулирования отрасли.

По его словам, газовая директива ЕС может навредить инвесторам проекта. По нормам Третьего энергопакета ЕС, оператором «Северного потока — 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, это может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Это создаст и проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности, в вопросе сроков его окупаемости.

Варгинг подчеркнул, что строительство «Северного потока — 2» хорошо скажется на европейской экономике. Проект принесет ВВП Евросоюза €5 млрд и более 30 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главы ЕК пообещал заблокировать «Северный поток — 2».