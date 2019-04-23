Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году

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Счетная палата России оценила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 млрд руб. в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, по сравнению с 2017 годом эта цифра снизилась более чем в два раза: с 1,9 трлн до 772,7 млрд руб.

При этом общее число нарушений выросло примерно в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом: с 6,5 до 9 тыс.

Наибольшее число нарушений было выявлено при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, сумма составила 294,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в Счетной палате рассказали о проблемах с нацпроектами.