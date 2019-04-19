Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС

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Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, представители России никогда не называли окончательную стоимость проекта.

«Информация не соответствует действительности», — подчеркнул Бабич в эфире «России-24».

Он добавил, что Лукашенко ввели в заблуждение.

«Не называли [стоимость], во-первых, потому, что сейчас ее никто не знает», — отметил Бабич.

Второй причиной этому, по его словам, является тот факт, что рассчитать стоимость можно будет только по завершении строительства обоих блоков, что произойдет не ранее конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции.