«Делаем все, чтобы не допустить паники»: в Киеве увидели угрозу гривне из-за «Приватбанка»

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что на межбанковском валютном рынке зафиксированы «определенные колебания» в связи с решением суда о незаконности национализации «Приватбанка», сообщает «Экономическая правда».

«Мы не можем сегодня прогнозировать, как это повлияет на курс. Хотя определенные колебания были уже сегодня ощутимы», — сказал глава НБУ.

По его словам, разница между утром и закрытием межбанковского рынка составила плюс 15 копеек по доллару.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники и не допустить информационного влияния на стабильность банковской системы», — отметил Смолий.

Он также выразил опасения, что попытка возвращения «Приватбанка» бывшим владельцам может закончиться ликвидацией банка.По его словам, это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить вкладчикам около 100 млрд грн, что может существенно повлиять на инфляцию.

«Такие решения могут разрушить всю стабильность, которая была достигнута», — сказал Смолий.

Ранее сообщалось, что решение о незаконности национализации банка Коломойского засекретили.