Принят закон об ипотечных каникулах

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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно новому закону, заемщик, который оказался в трудной жизненной ситуации, сможет попросить приостановить выплату ипотечных платежей на полгода. Чтобы претендовать на отсрочку, ежемесячные ипотечные выплаты должны превышать 50% от общего дохода заемщика.

Ранее сообщалось, что закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении.