Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком с полутора лет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/613/12306613/RIAN_5850536.HR-pic905-895x505-87608.jpg">

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме заявил, что пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет с 2020 года будет величено, сообщает ТАСС.

«Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года», — заявил он.

Реклама

Ранее Медведев рассказал о бедности россиян.

Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.