Рубль незначительно меняется к доллару и евро

Рубль незначительном меняется по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10.05 мск, курс доллара расчетами «завтра» уменьшился на 3 коп. — до 64,23 руб. курс европейской валюты вырос на 1 коп. и достиг показателя в 72,64 руб.

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Ранее сообщалось, что официальные курсы доллара и евро на вторник снизились.