Официальные курсы доллара и евро на вторник снизились
Официальный курс европейской валюты на вторник, 16 апреля, понизился на 14 коп. и составил 72,7018 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Согласно информации регулятора, курс доллара уменьшился на 27,02 коп. и составил 64,2469 руб.
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Ранее сообщалось, что рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов.