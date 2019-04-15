Официальные курсы доллара и евро на вторник снизились

Официальный курс европейской валюты на вторник, 16 апреля, понизился на 14 коп. и составил 72,7018 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.

Согласно информации регулятора, курс доллара уменьшился на 27,02 коп. и составил 64,2469 руб.

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Ранее сообщалось, что рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов.