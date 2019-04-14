ЦБ Судана заморозил счета распущенных органов власти

Центральный банк Судана принял решение заморозить счета всех органов власти, которые были распущены Военным советом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление финансового учреждения.

Как отмечается, ЦБ заморозил счета парламента, правительств штатов и президентского аппарата.

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11 апреля в Судане было объявлено о военном перевороте. Армия страны свергла президента и распустила правительство.

После этого военные сообщили, что взяли власть под контроль на два года.