«Ъ»: в сеть впервые попал черный список ЦБ
В интернете на специализированных форумах несколько месяцев назад появился черный список Центрального банка (ЦБ), в котором содержатся данные примерно о 120 тыс. граждан и компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что в черном списке содержатся данные клиентов-отказников банков по антиотмывочному законодательству.
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Эксперты, опрошенные изданием, подчеркивают, что это первый случай попадания в открытый доступ информации, которая так или иначе связана с ЦБ. Также они считают, что данные оказались в открытом доступе из-за ошибки в проектировании системы безопасности ЦБ.
В самом ЦБ и Росфинмониторинге утверждают, что утечки из базы данных невозможны.
Ранее сообщалось, что ЦБ пересмотрит черные списки предпринимателей.