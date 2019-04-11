Глава МВФ оценила экономику России

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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является «здоровой». Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что для раскрытия экономического потенциала государству необходимо продолжать реформы.

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«В целом, макроэкономическая ситуация в России довольно здоровая, если смотреть на цифры, но мы по-прежнему считаем, что нужны более глубокие и структурные реформы, чтобы раскрыть потенциал России полностью», — отметила Лагард.

В январе МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП России до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году. По мнению экспертов, это было связано с низкими ценами на нефть и ужесточением финансовых условий.