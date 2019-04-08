Путин назвал условие запуска «Турецкого потока» до конца года
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо завершить строительство приемного терминала на черноморском побережье Турции, передает РИА «Новости».
Об этом он сказал на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве.
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По его словам, это позволит ввести газопровод «Турецкий поток» в эксплуатацию до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что в Турции был сварен «завершающий стык», который соединяет морскую и наземную части трубопровода «Турецкий поток».