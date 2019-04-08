Путин назвал условие запуска «Турецкого потока» до конца года

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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо завершить строительство приемного терминала на черноморском побережье Турции, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве.

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По его словам, это позволит ввести газопровод «Турецкий поток» в эксплуатацию до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в Турции был сварен «завершающий стык», который соединяет морскую и наземную части трубопровода «Турецкий поток».