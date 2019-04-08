Стало известно, когда Рауль Арашуков мог создать ОПС

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Отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, вероятно, создал организованное преступное сообщество (ОПС) в 2002 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Руслана Арашукова.

Из материалов дела следует, что Арашуков создал ОПС в 2002 году для хищения газа, сказал адвокат.

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Ранее сообщалось, что отцу Арашукова продлили арест.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.