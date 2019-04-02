Матвиенко высказалась за запрет микрокредитов под залог жилья
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить микрофинансовым организациям получать кредиты под залог жилья на законодательном уровне, передает РИА «Новости».
По мнению Матвиенко, когда люди оказываются в безвыходной ситуации, они не прочитывают договор целиком. При такой ситуации без жилья остаются члены их семьи.
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«Нужно вводить на это запрет», — сказала Матвиенко.
Ранее сообщалось, что Госдума одобрила закон об ипотечных каникулах.