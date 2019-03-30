Правительство решило сдерживать рост цен на авиабилеты

Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минфину и Минэнерго представить предложения по недопущению роста цен авиатоплива, передает РИА «Новости».

«Провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и о результатах до 26 апреля 2019 года доложить в правительство Российской Федерации», — говорится в поручении.в поручении.

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Отмечается, что вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку поручено обеспечить координацию указанной работы.

Также в мониторинге должны участвовать и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что ФАС отрицает влияние цен на авиатопливо на стоимость авиабилетов.