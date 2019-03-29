Назван средний размер социальной пенсии после индексации

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Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Как отмечается, средний размер данной выплаты составит 9 266 рублей.

Размер социальной пенсии для детей-инвалидов при этом в среднем составит 13 674 рубля, для инвалидов с детства первой группы — 13 812 рублей.

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Средние пенсии инвалидов вследствие военной травмы повысятся до 31 300 рублей, выплаты участникам Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составят до 37 400 рублей.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий.