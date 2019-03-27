Появилось видео с задержанным экс-министром Абызовым

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Следственный комитет в своем youtube-канале опубликовал видео с задержанным экс-министром Михаилом Абызовым.

На кадрах в здании СК Абызова ведут по коридору сотрудники полиции. Среди вещей на столе видно книги «Доктор Живаго», «Еда и мозг» и «Краткая история будущего», камера снимает их крупным планом.

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После на экс-министра надевают наручники и сажают в автозак.

Ранее сообщалось, что Абызов не признал вину на допросе.

Экс-министр по делам «Открытого правительства» был задержан по подозрению в создании ОПГ и хищении.