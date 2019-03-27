«Идет реальная борьба»: Матвиенко о задержании Абызова
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что против экс-министра открытого правительства Михаила Абызова выдвинуты «очень серьезные обвинения», которые свидетельствуют о «реальной борьбе с коррупцией». Слова Матвиенко передает РИА «Новости».
«Если в ходе следствия будет доказано, что у Абызова были офшоры, это еще больше повысит его ответственность», — подчеркнула Матвиенко.
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Она также выразила мнение, что обвиняемым в коррупции может стать любой российский чиновник вне зависимости от его поста.
Ранее сообщалось, что СК попросил арестовать Абызова.