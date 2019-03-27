В Кремле рассказали о мнении Путина про дело Абызова

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер не будет делать публичных заявлений относительно задержания экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Слова Пескова передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что Путин не будет высказываться по этому поводу, чтобы не повлиять на работу следователей.

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«Скажем так, отношение фактически было бы попыткой оказать влияние на работу следственных органов», — сказал Песков.

Ранее стало известно, как сокамерники обращаются к Абызову.