США расширили санкционные списки против Ирана

В США ввели новые санкции в отношении физических лиц и организаций Ирана. Об этом сообщает минфин страны.

Отмечается, что под санкции попали девять физических лиц, а также 14 организаций.

По данным ведомства, в санкционный список попали люди и организации, которые, по мнению американской стороны, причастны к террористической деятельности и иранской ядерной программе.

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Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Венесуэлы.

Также до этого США ввели санкции против Китая.