«Би-би-си»: Мэй может не вернуть сделку по Brexit в парламент

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может не вернуть сделку по Brexit в парламент, если не будет поддержки депутатов, передает «Би-би-си».

По данным вещательной корпорации, об этом Мэй написала в письме для депутатов британского парламента.

Как отмечается, Мэй допустила возможность выхода Лондона из состава Евросоюза без соглашения.

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При этом британский премьер не исключила, что Brexit может быть перенесен снова.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС.