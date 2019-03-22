ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Банк России сохранит на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, такое решение принял совет директоров 22 марта.

«Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», — проинформировали в ЦБ.

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В дальнейшем решение по этому показателю будет приниматься с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза. Кроме того, будут оцениваться риски со стороны внешних условий.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития оценило влияние повышения ставки ЦБ на ВВП в 2019 году.