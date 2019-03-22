Минфин сократит внутренние займы в 2019 году

Минфин России намерен сократить внутренние займы в 2019 году. Об этом заявил первый вице-премьер и глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА «Новости».

Как отмечается, это стало возможным благодаря успешному размещению евробондов. Минфин превысил бюджетный лимит по внешним займам на 2019 год и за счет этого сократит займы на внутреннем рынке.

Реклама

«Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала», — сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что Россия выпустила евробонды на $3 млрд и доразместила на €750 млн.