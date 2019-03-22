Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/929/11975929/RTS1NROF-pic905-895x505-23230.jpg">

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если «Газпром» и «Нафтогаз» не смогут согласовать транзит газа через Украину. Слова министра приведены на сайте венгерского МИДа.

«Сегодня гендиректор «Газпрома» [Алексей Миллер] и я заключили соглашение о том, что «Газпром» будет обеспечивать поставки газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной», — сказал Сийярто.

Реклама

По его словам, ситуация, когда Россия и Украина не договорятся по транзиту газа, может возникнуть «легко». Он подчеркнул, что на «наихудший сценарий» стороны должны иметь план действий. Министр отметил, что в случае провала переговоров России и Украины, часть необходимого Венгрии газа будет поставляться через Австрию.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что «Газпром» начал уведомлять страны, которые зависят от транзита газа через Украину, о прекращении поставок топлива в 2020 году.