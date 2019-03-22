Мэй отреагировала на итоги голосования ЕС по Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй поприветствовала итоги голосования представителей стран Евросоюза (ЕС) по вопросу отсрочки Brexit. Об этом сообщает Reuters.
Ранее стало известно, что ЕС согласился отложить Brexit до 22 мая, если в Британии согласуют условия сделки по выходу из Евросоюза.
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Мэй подчеркнула, что в настоящий момент британские власти находятся в «моменте принятия решения», говоря о предстоящем на следующей неделе парламентском голосовании по сделке по Brexit.
Премьер подчеркнула, что Британия не откажется от Brexit даже в случае третьего провала парламентского голосования.