Мэй отреагировала на итоги голосования ЕС по Brexit

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Британский премьер-министр Тереза Мэй поприветствовала итоги голосования представителей стран Евросоюза (ЕС) по вопросу отсрочки Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что ЕС согласился отложить Brexit до 22 мая, если в Британии согласуют условия сделки по выходу из Евросоюза.

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Мэй подчеркнула, что в настоящий момент британские власти находятся в «моменте принятия решения», говоря о предстоящем на следующей неделе парламентском голосовании по сделке по Brexit.

Премьер подчеркнула, что Британия не откажется от Brexit даже в случае третьего провала парламентского голосования.